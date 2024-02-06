За какую работу в Новосибирской области можно получать больше 300 тысяч рублей

«Чаще всего такие зарплаты работодатели предлагают менеджерам по продажам — на эти вакансии приходится 12% от всех “дорогих” предложений о работе в регионе, хотя нужно учитывать, что в сфере продаж зарплата зачастую сдельная и зависит от результата. На втором месте — водители, на них приходится 6% от всех вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, и здесь это объясняется большим предложением вахтовых вакансий. На третьем месте — программисты (5%), на четвертом — врачи — 4%», — сообщила Лилия Эсауленко.
Самые большие зарплаты предлагаются Java-разработчику, менеджеру по продажам промышленного оборудования, руководителю Центра водородных технологий — 400 тысяч рублей.
Чуть меньше платят специалистам на позиции Middle/Senior Golang Developer, а также брокерам и директорам. Им обещают зарплату от 300 тысяч рублей. На высокой доход могут претендовать и руководители в сфере металлургии — им готовы платить 300−400 тысяч рублей в месяц.
В банке вакансий можно встретить предложения с зарплатой в пределах от 150 до 350 тысяч рублей. Так, например, водителям предлагают доход до 214 тысяч рублей.
По данным экспертов, средняя предлагаемая зарплата за январь составила в Новосибирской области 52 854 рубля.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Новосибирской области доярки и скотники получают по 80 тысяч рублей.