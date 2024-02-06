За какую работу в Новосибирской области можно получать больше 300 тысяч рублей

«Чаще всего такие зарплаты работодатели предлагают менеджерам по продажам — на эти вакансии приходится 12% от всех “дорогих” предложений о работе в регионе, хотя нужно учитывать, что в сфере продаж зарплата зачастую сдельная и зависит от результата. На втором месте — водители, на них приходится 6% от всех вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей, и здесь это объясняется большим предложением вахтовых вакансий. На третьем месте — программисты (5%), на четвертом — врачи — 4%», — сообщила Лилия Эсауленко.