Красноярцам рассказали, чем они дышали в период НМУ

Во время действия режима НМУ инспекторы Минэкологии края работали в усиленном режиме. Специалисты выявляли предприятия, нарушавшие экологическое законодательство, а также фиксировали объекты, которые не имели планы по снижению выбросов в период НМУ. «Проверки показывают, что не у всех предприятий есть планы по снижению выбросов в период НМУ. По наиболее злостным нарушителям материалы направлены в прокуратуры для согласования внеплановых проверок. Будем привлекать их к ответственности. Также в Арбитражный суд направлено более 30 исковых заявлений для понуждения природопользователей принять такие документы, а также с требованием установить на источниках газоочистное оборудование», — пояснила заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.