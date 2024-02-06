Красноярцам рассказали, чем они дышали в период НМУ

Напомним, что режим НМУ действовал с 30 января по 4 февраля 2024 года. За это время на телефон горячей линии ведомства поступил 101 звонок от жителей краевого центра.
В дни «черного неба» специалисты зафиксировали превышения по оксиду углерода, оксиду азота, сероводороду, взвешенным частицам и диоксиду азота.
Во время действия режима НМУ инспекторы Минэкологии края работали в усиленном режиме. Специалисты выявляли предприятия, нарушавшие экологическое законодательство, а также фиксировали объекты, которые не имели планы по снижению выбросов в период НМУ. «Проверки показывают, что не у всех предприятий есть планы по снижению выбросов в период НМУ. По наиболее злостным нарушителям материалы направлены в прокуратуры для согласования внеплановых проверок. Будем привлекать их к ответственности. Также в Арбитражный суд направлено более 30 исковых заявлений для понуждения природопользователей принять такие документы, а также с требованием установить на источниках газоочистное оборудование», — пояснила заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Напомним, что сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии министерства 8800−20−11−116.