А зачем нам причалы в центре Омска?

То есть для того, чтобы оживить причалы, нужно их восстановить. Почистить все механизмы, все элементы, которые говорят об истории. Может, с других причалов привезти что-нибудь колоритное, там наверняка найдётся. Привлечь урбанистов и архитекторов, чтобы сделать нормально и эффективно. И уже потом, на сформированную точку привлечения омичей, посадить какой-нибудь бизнес, кафе там или микропляж с лежаками.