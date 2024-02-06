А зачем нам причалы в центре Омска?

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На днях стало известно, что с причалами у Речного вокзала, которые прокуратура хочет вернуть государству, не всё гладко. Оказалось, что бизнесмен, купивший оба причала, один из них уже успел перепродать.
В комментариях, которые омичи оставили по этому поводу в соцсетях, очень часто звучали мысли про «найти и покарать». Отобрать, мол, причалы обратно, нечего на них пляжи с шашлыками открывать. Давайте вернём имущество государству, чтобы…
Чтобы что?
Чтобы они продолжили медленно разваливаться, как все последние годы? Они же государству и принадлежат всё это время, что изменится?
Даже если придёт какой-то супер-пупер хозяйственник, который сможет их починить — зачем они здесь? Из центра Омска отходит три регулярных рейса: прогулочный, дачный и «Заря» до Большеречья. Смогут ли они окупить такую инфраструктуру? Это же не просто «раз и восстановил», причалы требуют регулярного обслуживания, расчистки и углубления дна. Это дорого.
Запустить много новых рейсов тоже не получится. Это нишевая штука: для туристов, для тех, кому хочется новых ощущений, для дачников. Остальные предпочтут автобусы, которые и дешевле, и быстрее.
Поэтому стоит признать: причалы, вслед за Речным вокзалом, давно утратили смысл. Сейчас это просто памятник ушедшей эпохе, и единственный способ как-то вернуть его омичам — пустить туда бизнес.
«То есть, мангалы всякие?» — спросит возмущённый омич.
Ну, мангальная зона в таком месте — не лучшая идея. Контекст не тот. Хотя есть важный момент: даже такое простое, незамысловатое решение придаст причалам какой-то смысл. Сейчас этого смысла нет вообще, а единственными постоянными посетителями являются рыбаки.
Однако мангальная зона плоха не только тем, что неуместна. Она банальна. Мало чем отличается от других, а во многом проигрывает — тут тебе не лес с природой, это центр города, асфальт с бензином, пробки, парковаться негде.
Выход здесь напрашивается сам собой: не превращать причалы во что-то, а зарабатывать на самой их причальности. Люди любят техногенные артефакты, все эти краны, бетонные пристани. Они интересны, среди них хочется отдыхать, это готовое — и уникальное — общественное пространство.
По всему миру так делают
То есть для того, чтобы оживить причалы, нужно их восстановить. Почистить все механизмы, все элементы, которые говорят об истории. Может, с других причалов привезти что-нибудь колоритное, там наверняка найдётся. Привлечь урбанистов и архитекторов, чтобы сделать нормально и эффективно. И уже потом, на сформированную точку привлечения омичей, посадить какой-нибудь бизнес, кафе там или микропляж с лежаками.
Или не сажать — если вы не просто бизнесмен, а меценат, например. Но по большому счёту это уже опции.
А вы что думаете о судьбе причалов? Своим мнением можете поделиться в комментариях нашего паблика в ВК.