Аномальные для февраля +4 ожидаются в Челябинской области на фоне снегопадов

Во вторник, 6 февраля, в регионе пройдут небольшие, местами — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем. В отдельных районах будут наблюдаться метели, гололедные явления (отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица). Ветер южной четверти, его скорость 7−12, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.