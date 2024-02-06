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Аномальные для февраля +4 ожидаются в Челябинской области на фоне снегопадов

Напомним, пик снегопадов придется на среду, 7 февраля.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 757 мм рт. ст. +9°

Аномальные для февраля плюс 4 ожидаются в Челябинской области на фоне снегопадов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 6 февраля, в регионе пройдут небольшие, местами — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем. В отдельных районах будут наблюдаться метели, гололедные явления (отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица). Ветер южной четверти, его скорость 7−12, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.

В Челябинске сегодня небольшой снег, мокрый снег, от нуля до плюс 2 градусов, ветер южной четверти 8−13 м/с.

В семь утра в центре города минус 6, влажность 88%, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление 727 мм ртутного столба при норме 742 мм.

Пик снегопадов на Урале придется на 7 февраля, температура воздуха превысит норму на 14 градусов.