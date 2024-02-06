Аномальные для февраля +4 ожидаются в Челябинской области на фоне снегопадов

Аномальные для февраля плюс 4 ожидаются в Челябинской области на фоне снегопадов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Во вторник, 6 февраля, в регионе пройдут небольшие, местами — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами — с дождем. В отдельных районах будут наблюдаться метели, гололедные явления (отложение гололеда и мокрого снега на провода, на дорогах гололедица). Ветер южной четверти, его скорость 7−12, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.
В Челябинске сегодня небольшой снег, мокрый снег, от нуля до плюс 2 градусов, ветер южной четверти 8−13 м/с.
В семь утра в центре города минус 6, влажность 88%, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление 727 мм ртутного столба при норме 742 мм.
Пик снегопадов на Урале придется на 7 февраля, температура воздуха превысит норму на 14 градусов.