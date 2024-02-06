В Новокузнецке появится новая поликлиника на месте детского тубдиспансера

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что проект будущей новой поликлиники на месте бывшего аварийного детского тубдиспансера направлен на прохождение госэкспертизы. В марте 2024 власти планируют заключить контракт на строительство.
«В ходе рабочей поездки в апреле 2022 года Сергей Цивилев принял решение о строительстве современного здания вместо имеющейся поликлиники № 5, расположенной на улице Воробьева, 14. Местом строительства выбрана площадка по ул. Орджоникидзе, 32а», — пишет глава города.
Новая поликлиника будет обслуживать более 37 тысяч жителей Центрального и Куйбышевского районов. В день она сможет принимать до тысячи пациентов.