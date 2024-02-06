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В Омск едва не попала партия нелегальной «пеперони»

В субботу, 3 февраля специалисты Россельхознадзора по Омской области задержали автомобиль, который ехал в Омск из Казахстана.
Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин Республики Казахстан вёз 30 килограмм готовой мясной продукции — нарезки замороженной «Пепперони классическая».

Но сертификатов Таможенного союза, необходимых для перемещения через границу, у мужчины не оказалось.

А на следующий день уже в Казахстан россиянин пытался провезти также без сертификатов Таможенного союза 50 килограмм конины.

Оба груза были возвращены по месту отправления. Нарушителей привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.