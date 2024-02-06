В Омск едва не попала партия нелегальной «пеперони»

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Гражданин Республики Казахстан вёз 30 килограмм готовой мясной продукции — нарезки замороженной «Пепперони классическая».
Но сертификатов Таможенного союза, необходимых для перемещения через границу, у мужчины не оказалось.
А на следующий день уже в Казахстан россиянин пытался провезти также без сертификатов Таможенного союза 50 килограмм конины.
Оба груза были возвращены по месту отправления. Нарушителей привлекли к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.