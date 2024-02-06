Из-за снегопада Омск встал в огромных пробках

По данным сервиса 2ГИС на 8:00 ситуация на дорогах Омска оценивается на 8 баллов. Большие заторы образовались на улице Красный Путь и на Левобережье. На улице Орджоникидзе движение затруднено в связи с ДТП в районе пересечения с улицей Яковлева.