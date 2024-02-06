Из-за снегопада Омск встал в огромных пробках

По данным сервиса 2ГИС на 8:00 ситуация на дорогах Омска оценивается на 8 баллов. Большие заторы образовались на улице Красный Путь и на Левобережье. На улице Орджоникидзе движение затруднено в связи с ДТП в районе пересечения с улицей Яковлева.
По улице Конева пробка тянется от СТЦ «Мега» до метромоста. Стоят также Красноярский тракт, проспект Королёва, улица Берёзовая, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной и ряд других улиц.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти ещё в течение дня. Температура воздуха составит до +2 градусов.