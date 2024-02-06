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Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья, сообщили в Минобороны России.
Источник: © РИА Новости

«Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой, а также военнослужащим, проходящим подготовку на военных полигонах», — сообщили в ведомстве.

Как добавили в МО, документы вручили представители департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом ведомства и ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России в качестве дополнительной меры поддержки непосредственно на передовой, не дожидаясь возвращения военных из зоны СВО. Также специалисты провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.