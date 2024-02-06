В Хабаровске началась прививочная кампания от клещевого энцефалита

В Хабаровске стартовала прививочная кампания от клещевого энцефалита. Во всех поликлиниках краевой столицы уже имеются доступные вакцины. В последние годы клещи на территории Хабаровска выходят из зимнего анабиоза все раньше. Раньше их активность достигала пика в мае-июне, однако теперь люди могут столкнуться с клещами уже в конце марта. Поэтому желающим привиться следует не затягивать с вакцинацией, чтобы иммунитет успел сформироваться, сообщает ИА AmurMedia.

Как отметила Татьяна Захарова, сделать прививку могут все желающие, но в первую очередь вакцинации подлежат дети и люди, чья работа связана с пребыванием лесу, студенты, выезжающие на лесную практику, и дачники, чьи участки расположены за городом. Также в приоритете те, кто планирует привиться от энцефалита впервые, и те, кто прививался более трех лет назад. Чтобы создать в своем организме иммунный барьер энцефалиту, человеку необходимо пройти три цикла вакцинации. Первый укол делается осенью — в октябре-ноябре, практически сразу после него — в январе-феврале — второй. Третья прививка делается также зимой, но уже через год. После этого для поддержания иммунитета ревакцинацию нужно проводить один раз в три года.