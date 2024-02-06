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В Хабаровске началась прививочная кампания от клещевого энцефалита

Привиться в поликлиниках по месту жительства можно совершенно бесплатно.
Источник: AmurMedia

В Хабаровске стартовала прививочная кампания от клещевого энцефалита. Во всех поликлиниках краевой столицы уже имеются доступные вакцины. В последние годы клещи на территории Хабаровска выходят из зимнего анабиоза все раньше. Раньше их активность достигала пика в мае-июне, однако теперь люди могут столкнуться с клещами уже в конце марта. Поэтому желающим привиться следует не затягивать с вакцинацией, чтобы иммунитет успел сформироваться, сообщает ИА AmurMedia.

Начальник отдела охраны здоровья управления социального развития города Татьяна Захарова рассказала, что прививку от клещевого энцефалита можно делать детям с 3 лет. Единственным абсолютным противопоказанием для получения прививки является устойчивая аллергия на куриный белок, так как вакцина делается на его основе. Также противопоказаниями являются беременность, ОРВИ и обострение серьезных хронических заболеваний.

Хабаровчанам, перенесшим какие-либо заболевания в острой форме, рекомендуется подождать месяц после выздоровления, прежде чем делать вакцинацию.

Подросток умер от клещевого энцефалита в Хабаровском крае.

Первый случай летального исхода от укуса клеща в крае в 2023 году произошел в Амурске.

Как отметила Татьяна Захарова, сделать прививку могут все желающие, но в первую очередь вакцинации подлежат дети и люди, чья работа связана с пребыванием лесу, студенты, выезжающие на лесную практику, и дачники, чьи участки расположены за городом. Также в приоритете те, кто планирует привиться от энцефалита впервые, и те, кто прививался более трех лет назад. Чтобы создать в своем организме иммунный барьер энцефалиту, человеку необходимо пройти три цикла вакцинации. Первый укол делается осенью — в октябре-ноябре, практически сразу после него — в январе-феврале — второй. Третья прививка делается также зимой, но уже через год. После этого для поддержания иммунитета ревакцинацию нужно проводить один раз в три года.

После введения вакцины в отдельных случаях могут возникнуть местные и общие реакции: покраснение, припухлость и болезненности в месте введения препарата, подъем температуры, головная боль, недомогание, боли в мышцах и суставах. Продолжительность этих симптомов не превышает 3 суток.

Как сообщает пресс-служба администрации города, привиться в поликлиниках по месту жительства можно совершенно бесплатно: достаточно иметь при себе медицинский полис и паспорт.

здоровье