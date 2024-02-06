В Хабаровске началась прививочная кампания от клещевого энцефалита

В Хабаровске стартовала прививочная кампания от клещевого энцефалита. Во всех поликлиниках краевой столицы уже имеются доступные вакцины. В последние годы клещи на территории Хабаровска выходят из зимнего анабиоза все раньше. Раньше их активность достигала пика в мае-июне, однако теперь люди могут столкнуться с клещами уже в конце марта. Поэтому желающим привиться следует не затягивать с вакцинацией, чтобы иммунитет успел сформироваться, сообщает ИА AmurMedia.
Начальник отдела охраны здоровья управления социального развития города Татьяна Захарова рассказала, что прививку от клещевого энцефалита можно делать детям с 3 лет. Единственным абсолютным противопоказанием для получения прививки является устойчивая аллергия на куриный белок, так как вакцина делается на его основе. Также противопоказаниями являются беременность, ОРВИ и обострение серьезных хронических заболеваний.
Хабаровчанам, перенесшим какие-либо заболевания в острой форме, рекомендуется подождать месяц после выздоровления, прежде чем делать вакцинацию.
Подросток умер от клещевого энцефалита в Хабаровском крае.
Первый случай летального исхода от укуса клеща в крае в 2023 году произошел в Амурске.
После введения вакцины в отдельных случаях могут возникнуть местные и общие реакции: покраснение, припухлость и болезненности в месте введения препарата, подъем температуры, головная боль, недомогание, боли в мышцах и суставах. Продолжительность этих симптомов не превышает 3 суток.
Как сообщает пресс-служба администрации города, привиться в поликлиниках по месту жительства можно совершенно бесплатно: достаточно иметь при себе медицинский полис и паспорт.