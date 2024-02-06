Кемеровчан частного сектора из зоны реновации предупреждают о мошенниках

«Опасно подписывать документы, которые приносят неизвестные лица. Важно не заключать сомнительных соглашений с частными лицами, не впускать незнакомцев на территорию дома, не убедившись, кто на самом деле находится перед вами. И ни в коем случае нельзя передавать документы или деньги», — советуют специалисты Общественной приёмной.