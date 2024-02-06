Кемеровчан частного сектора из зоны реновации предупреждают о мошенниках

Администрация г. Кемерово призывает жителей частного сектора в зоне реновации быть бдительными и не верить подозрительным людям, которые представляются оценщиками, правозащитниками, юристами, соседями. Они узнают личную информацию, предлагают подписать документы, письма с призывами и т. д.
«Опасно подписывать документы, которые приносят неизвестные лица. Важно не заключать сомнительных соглашений с частными лицами, не впускать незнакомцев на территорию дома, не убедившись, кто на самом деле находится перед вами. И ни в коем случае нельзя передавать документы или деньги», — советуют специалисты Общественной приёмной.
Участившиеся случаи мошенничества происходят из-за того, что на территориях будущих микрорайонов начали работать застройщики. Однако на все вопросы жителям Заискитимье могут бесплатно ответить в Общественной приемной. Она работает на ул. 9 Января, 12. Также круглосуточно включён телефон её горячей линии: 36−23−21.
О том, что сделали за год в зоне КРТ, мы отдельно рассказывали в статье.