Новых почётных граждан выберут в Хабаровске

Регалии почетного гражданина Хабаровска вновь вручат в краевой столице в 2024 году. Высокое звание традиционно присваивается жителям, которые посвятили свою жизнь развитию города, приложили много усилий для его процветания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В разные годы почетными гражданами Хабаровска становились люди различных возрастов и профессий. В 2023 году звания были удостоены сразу три претендента: космонавт-испытатель Петр Дубров, создатель первой кадетской школы в Хабаровском крае Григорий Борщеговский и президент благотворительного фонда «От сердца к сердцу» Новруз Мамедов. Многими годами ранее титулы почетных граждан Хабаровска были вручены председателю исполкома Павлу Леонтьевичу Морозову, высококлассному руководителю и организатору Николаю Данилюку и многим другим.
Кандидаты в почетные граждане выдвигаются не самостоятельно. Каждого претендента должны заявить не менее 7 организаций города. С полным перечнем документов, которые необходимо предоставить, можно ознакомиться здесь. Готовые материалы направляются до 29 февраля в администрацию города по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, кабинет 222.
Также в Хабаровске стартовал прием заявок на присуждение премии имени Якова Дьяченко. Здесь кандидата выдвигают также организации: не менее пяти за одного претендента.
— Ее лауреатами могут стать граждане, которые внесли особый вклад в разработку и внедрение социальных программ, проектов по процветанию и сохранению исторического и культурного наследия. Подать документы за кандидата можно в срок до 1 марта в районные комитеты, — отметили в администрации Хабаровска. Награды новым почетным жителям вручат накануне празднования Дня города.