Новых почётных граждан выберут в Хабаровске

Кандидаты в почетные граждане выдвигаются не самостоятельно. Каждого претендента должны заявить не менее 7 организаций города. С полным перечнем документов, которые необходимо предоставить, можно ознакомиться здесь. Готовые материалы направляются до 29 февраля в администрацию города по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, кабинет 222.



Также в Хабаровске стартовал прием заявок на присуждение премии имени Якова Дьяченко. Здесь кандидата выдвигают также организации: не менее пяти за одного претендента.

— Ее лауреатами могут стать граждане, которые внесли особый вклад в разработку и внедрение социальных программ, проектов по процветанию и сохранению исторического и культурного наследия. Подать документы за кандидата можно в срок до 1 марта в районные комитеты, — отметили в администрации Хабаровска. Награды новым почетным жителям вручат накануне празднования Дня города.