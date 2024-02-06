Для новой 18-этажной гостиницы в Кемерове построят отдельную теплотрассу

Как сообщает СГК Кузбасса, для новой 18-этажной гостиницы в Кемерове, которую недавно разрешили строить, сделают отдельную теплотрассу. Получать тепло здание будет от Кемеровской ГРЭС.
«К прокладке теплосети протяжённостью 626 метров (313 метров по трассе) подрядная организация приступит уже этим летом и должна сдать коммунальный объект в декабре 2024 года», — уточнили ресурсники.
Гостиница с панорамным остеклением рассчитана на 239 номеров. На первых двух этажах планируют разместить паркинг и сервисные зоны — банк, конференц-зона, рестораны, спа-комплекс и т. д.
Мы писали, что гостиница появится на пр. Советский, 78 рядом с музейно-театральным комплексом в Кемерове. По планам его соединят с филиалом Мариинского театра надземным переходом.