Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Алуште отменили платные парковки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. В Алуште все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города сделают бесплатными. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщили глава администрации Галина Огнева.
Источник: РИА "Новости"

Гостья студии отметила, что такая мера была принята местными властями, чтобы создать максимально комфортные условия для туристов.

«Приняли решение не взимать плату за парковку автомобиля ни на набережной, ни в центре города, ни на прибрежных улицах Алушты, — сказала Огнева. — Так как заинтересованы, чтобы гости города могли оставить транспорт и не оплачивать за это».

Глава администрации подчеркнула, что от курортного сезона и числа гостей зависит и доходная часть бюджета и доходы алуштинцев, занятых в сфере туризма, услуг, общепита и торговли.

Она также отметила, что загруженность автомобилями, в том числе и личными, — одна из серьезных проблем города. По ее словам, в каждой алуштинской семье есть по две-три машины.

«Сейчас это не дорогое удовольствие и считается, что у родителей и взрослых детей должна быть своя машина. А значит ее нужно где-то припарковать. Все улицы старой застройки узкие и не всегда можно найти такое место, — добавила Огнева. — Поэтому решено построить перехватывающую парковку перед въездом в Рабочий уголок. Земля под эти цели уже выделена из числа земель лесного фонда».