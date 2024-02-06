В Алуште отменили платные парковки

«Сейчас это не дорогое удовольствие и считается, что у родителей и взрослых детей должна быть своя машина. А значит ее нужно где-то припарковать. Все улицы старой застройки узкие и не всегда можно найти такое место, — добавила Огнева. — Поэтому решено построить перехватывающую парковку перед въездом в Рабочий уголок. Земля под эти цели уже выделена из числа земель лесного фонда».