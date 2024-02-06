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Эксперты рассказали, какие траты жители Иркутской области считают самыми бесполезными

83% жителей Иркутской области считают бесполезными траты на брендовые вещи.
Источник: Комсомольская правда

— Зря потратили деньги, этот фильм был таким скучным!

Такую фразу иногда можно услышать в кинотеатрах от недовольных зрителей. Как оказалось, частые походы в кино и театры 52% жителей Приангарья считают пустой тратой денег.

Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснили, на что еще не готовы тратиться сибиряки.

— Большинство опрошенных признали, что очень нерационально покупать брендовые вещи. Так считают 83% жителей области. На втором месте в топе бесполезных трат — услуги бьюти и СПА-салонов. На третьем — сеансы с психологом, — говорят эксперты.

Далее идут траты на питание в кафе и ресторанах, свадебное путешествие и еженедельные походы по магазинам, частые путешествия по России и другим странам и покупка новой машины. При этом никто из опрошенных не назвал бесполезной тратой денег покупку квартиры.

Те, кто ведут здоровый образ жизни считают, что можно не покупать алкоголь и сигареты. Многие неожиданно выступили появилась аренды жилья, покупки БАДов, свадьбы и частой смены телефона.

Кстати, эксперты отметили, что выбор нередко зависит от пола опрашиваемого. Например, женщины считают, что салоны красоты вовсе не бесполезная трата денег, как и посещение психолога. А вот еженедельные походы по магазинам больше по душе мужчинам.

торговля
социология