Эксперты рассказали, какие траты жители Иркутской области считают самыми бесполезными

Такую фразу иногда можно услышать в кинотеатрах от недовольных зрителей. Как оказалось, частые походы в кино и театры 52% жителей Приангарья считают пустой тратой денег.

Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснили, на что еще не готовы тратиться сибиряки.

— Большинство опрошенных признали, что очень нерационально покупать брендовые вещи. Так считают 83% жителей области. На втором месте в топе бесполезных трат — услуги бьюти и СПА-салонов. На третьем — сеансы с психологом, — говорят эксперты.

Далее идут траты на питание в кафе и ресторанах, свадебное путешествие и еженедельные походы по магазинам, частые путешествия по России и другим странам и покупка новой машины. При этом никто из опрошенных не назвал бесполезной тратой денег покупку квартиры.