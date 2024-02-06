Эксперты рассказали, какие траты жители Иркутской области считают самыми бесполезными

— Зря потратили деньги, этот фильм был таким скучным!
Такую фразу иногда можно услышать в кинотеатрах от недовольных зрителей. Как оказалось, частые походы в кино и театры 52% жителей Приангарья считают пустой тратой денег.
Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснили, на что еще не готовы тратиться сибиряки.
— Большинство опрошенных признали, что очень нерационально покупать брендовые вещи. Так считают 83% жителей области. На втором месте в топе бесполезных трат — услуги бьюти и СПА-салонов. На третьем — сеансы с психологом, — говорят эксперты.
Те, кто ведут здоровый образ жизни считают, что можно не покупать алкоголь и сигареты. Многие неожиданно выступили появилась аренды жилья, покупки БАДов, свадьбы и частой смены телефона.
Кстати, эксперты отметили, что выбор нередко зависит от пола опрашиваемого. Например, женщины считают, что салоны красоты вовсе не бесполезная трата денег, как и посещение психолога. А вот еженедельные походы по магазинам больше по душе мужчинам.