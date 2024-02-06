Прокуратура Приморья признала незаконной установку видеокамер в школьных туалетах

Прокуратура Артема признала незаконной установку видеокамеры в туалете артемовской школы № 3. Прибор видеонаблюдения уже отключен, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре края.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобные факты в приморских школах участились, поэтому будет проведена работа на уровне профильного министерства Приморья.
«Наряду с безусловным приоритетом обеспечения безопасности несовершеннолетних, прокуратура Приморья вновь акцентирует внимание на том, что видеофиксация в помещениях специального назначения посягает на конституционное право детей на неприкосновенность частной жизни», — отметили в прокуратуре Приморского края.
Раннее с жалобами на нарушение своих прав школьники Артема обратились на горячую линию Уполномоченного по защите прав ребенка в Приморском крае. Детский омбудсмен Ольга Романова уже неоднократно заявляла, что считает нарушением прав ребенка установку видеокамер в школьных туалетах.
«Я выехала с проверкой в образовательную организацию. Ни одного документа, регламентирующего установку видеокамер в школьных туалетах, в образовательной организации нет. Школьные туалеты — границы частной жизни человека. Здесь должны быть соблюдены правила приватности. Туалет — это не только место, где человек справляется с физиологическими потребностями, отменить которые он не может. Это еще и место, где кто-то чистит зубы, кто-то поправляет одежду и так далее. Это частная жизнь. И уважение к частной жизни нужно прививать с детства», — рассказала Ольга Романова.
«Если вдруг образовательная организация решила установить видеокамеры в любом другом пространстве, все равно нужен документ для этого действия — локальный правовой акт образовательной организации, например, приказ директора и обоснование этого действия. В этом случае необходимо получить письменное согласие от участников образовательных отношений, в частности, от родителей всех обучающихся», — подчеркнула Ольга Романова.
Напомним, это уже не первый случай установки системы видеонаблюдения в школьных туалетах в Приморье. Руководство учреждений связывает подобные меры с безопасностью самих детей. Например, в 2019 году в школе Большого Камня один из родителей избил пятиклассника в школьном туалете. А в прошлом году, на весь край прогремел скандал, когда школьницу в поселке Трудовое целый час унижали и избивали в туалете учебного заведения. Всем известно, что такие помещения, именно из-за их удаленности от посторонних глаз нередко использовали и малолетние курильщики.
Между тем, в прошлом году Большекаменская межрайонная прокуратура также признала нарушением конституционных прав детей установку видеокамер в туалете одной из школ. В результате руководству школы было сделано предписание демонтировать приборы видеофиксации.
Как сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока, установку камер в школьных туалетах управление образования не поддерживает, так как это нарушает права граждан на защиту частной жизни. При выявлении подобного факта управление незамедлительно обяжет учреждение отключить камеры и удалить устройства.