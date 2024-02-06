Прокуратура Приморья признала незаконной установку видеокамер в школьных туалетах

«Я выехала с проверкой в образовательную организацию. Ни одного документа, регламентирующего установку видеокамер в школьных туалетах, в образовательной организации нет. Школьные туалеты — границы частной жизни человека. Здесь должны быть соблюдены правила приватности. Туалет — это не только место, где человек справляется с физиологическими потребностями, отменить которые он не может. Это еще и место, где кто-то чистит зубы, кто-то поправляет одежду и так далее. Это частная жизнь. И уважение к частной жизни нужно прививать с детства», — рассказала Ольга Романова.