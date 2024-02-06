Попытка номер три: что известно о новом главном тренере хабаровского «Амура» Андрее Мартемьянове

Распад СССР положил новое начало в карьере Андрея Мартемьянова. В 1992 году он стал игроком словенской «Олимпии». Через год переехал в Германию, где до 1995-го выступал за «Кельнер Хайе» и «Ратинген». После вернулся в «Автомобилист», но сезон закончил в «Металлурге» (Магнитогорск). С 1997 по 1999 годы играл за самарский ЦСК ВВС.