Попытка номер три: что известно о новом главном тренере хабаровского «Амура» Андрее Мартемьянове

В Хабаровске объявили имя нового главного тренера «Амура». В следующий регулярный чемпионат КХЛ хоккеисты пойдут под руководством Андрея Мартемьянова. На нового-старого наставника «тигров» по-прежнему возлагаются большие надежды. И вот почему.
АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ: ХОККЕИСТ
60-летний Андрей Мартемьянов начинал карьеру в качестве хоккеиста. Воспитывался в свердловских школах «Спартаковец» и «Юность». С 1982 по 1983 выступал за родной «Автомобилист». Спустя год перешел в ЦСКА, затем вернулся к «шоферам», за которых играл до 1991-го.
Распад СССР положил новое начало в карьере Андрея Мартемьянова. В 1992 году он стал игроком словенской «Олимпии». Через год переехал в Германию, где до 1995-го выступал за «Кельнер Хайе» и «Ратинген». После вернулся в «Автомобилист», но сезон закончил в «Металлурге» (Магнитогорск). С 1997 по 1999 годы играл за самарский ЦСК ВВС.
МАРТЕМЬЯНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ: КАРЬЕРА
Самарский клуб стал точкой в карьере Андрея Мартемьянова-хоккеиста и началом на тренерском пути. В ЦСК ВВС он вошел в штаб наставников. Затем были «Газовик» (Тюмень), «Химик» (Воскресенск) и родной екатеринбургский «Автомобилист» (к тому моменту Свердловск был переименован).
В ноябре 2011 года Андрей Мартемьянов получил пост исполняющего обязанности главного тренера «шоферов». В этой должности пробыл до мая 2012-го. Спустя год стал главным тренером «Сокола» (Красноярск). С командой попрощался в апреле 2015-го, чтобы возглавить «Южный Урал» (Орск).
АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ: ТРЕНЕР
В Хабаровск Андрей Мартемьянов привела судьба в 2016 году. Он вошел в тренерский штаб «Амура», в декабре стал исполняющим обязанности главного наставника. Сезон 2017/18 «тигры» провели под руководством Андрея Мартемьянова, показав исторический результат: команда заняла восьмое место Восточной конференции и вышла в плей-офф.
Закрепиться в розыгрыше Кубка Гагарина хабаровчанам не удалось. В первом раунде «Амур» обыграл лидеров «Востока» казанский «Ак Барс». Дальше «тигры» не продвинулись, но сам факт выхода в плей-офф и победа над будущими чемпионами КХЛ сделали свое дело — Андрея Мартемьянова зауважали болельщики хабаровчан.
Начиная с «Амура», все команды под руководством Андрея Мартемьянова не пропускали розыгрыш Кубка Гагарина. В 2023 году тренер снова возглавил хабаровскую команду. Болельщики ликовали, на Мартемьянова возлагали большие надежды. Но дела у «тигров» пока стабильно не важные: девятое место на «Востоке», а плей-офф неумолимо приближается. Удастся ли главному тренеру повторить исторический для хабаровчан рывок — покажут оставшиеся игры.
АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ: «АМУР»
Менеджмент «тигров» продлил контракт с Андреем Мартемьяновым на сезон 2024/25. Перед главным тренером стоит непростая задача: не просто вывести «Амур» в плей-офф, а подготовить устойчивую почву для победы в чемпионате в 2026 году.
Конечно, успех команды зависит не только от главного тренера. Сможет ли «Амур» приблизиться к намеченной цели — покажут и селекционная работа, и управленческие решения менеджмента клуба, и настрой игроков.