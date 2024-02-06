Стипендия студента 2024 в Хабаровском крае: виды выплат, минимальный размер, материальная помощь

Можно ли студенту в 2024 году прожить на одну стипендию? Если говорить об именной, которая выплачивается преимущественно талантливым студентам-очникам на ограниченном перечне специальностей, — то вполне. Но в скором времени, по обещанию Президента РФ, вырастет сумма и президентской стипендии до 30 тысяч рублей, а правительственную повысят до 20 тысяч рублей.
На самом деле у обучающихся несколько видов стипендий. И не каждый знает, какие плюшки и льготы им положены. «МК в Хабаровске» подготовил список выплат студентам в 2024 году в Хабаровском крае.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
Эта стипендия положена студентам социально уязвимых категорий: сироты, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний; ветераны боевых действий; дети из малоимущих семей, которые получают государственную социальную помощь.
Чтобы получать социальную стипендию, студент должен заполнить заявление на выплату и предоставить документы, которые подтвердят, что он принадлежит к той или иной социальной группе. С момента подачи заявления и до окончания срока действия документов, которые подтверждают право на выплату, студент будет получать выплаты.
В 2023 году минимальная государственная социальная стипендия в разных колледжах Хабаровского края составляла от 949 до 1134 рублей, а государственная академическая стипендия от 633 до 900 рублей. Что касается высших учебных заведений, то, например, социальная стипендия в Тихоокеанском государственном университете составляла 1650 рублей. Также, всем студентам 1 курса, поступающим на бюджет, гарантирована стипендия 3030 рублей до первой промежуточной аттестации. То есть до февраля.
Важно знать:
Размер социальной и академической стипендии каждое учебное учреждение устанавливает самостоятельно, но эта сумма не может быть ниже нормативной.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Такая стипендия назначается всем студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые поступили на бюджетное место и не имеют академической задолженности и отметок «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.
За особые достижения в учебной, общественной или спортивной деятельности студенту может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия (ПГАС). Также на ПГАС может претендовать студент первого или второго курса в возрасте до 20 лет, который имеет только одного родителя —инвалида I группы.
Конкретный размер стипендии учебное заведение определяет самостоятельно, однако он не может быть меньше установленных нормативов, которые индексируются с учетом уровня инфляции.
СТИПЕНДИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА КМНС
Стипендия студентам из числа коренных малочисленных народов Севера выплачивается в регионе уже как 15 лет. Она назначается за успехи в учебе. В прошлом 2023 году, например, ее получили 30 студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обучающихся в техникумах и колледжах региона.
По решению губернатора края Михаила Дегтярева с 1 сентября 2023 года решено увеличить размер стипендии для учащихся из числа коренных малочисленных народов.
Для обучающихся в профессиональных образовательных организациях края выплата составляет 1500 рублей в месяц, для студентов вузов — 3000 рублей.
В регионе, есть и единовременная материальная помощь, она оказывается студентам очных отделений до достижения ими 23 лет, также компенсируются затраты на проезд к месту учебы и обратно в пределах края.
СТИПЕНДИЯ МЭРА ХАБАРОВСКА
Стипендия мэра города Хабаровска назначается ежегодно не более чем 30 лучшим студентам-очникам образовательных учреждений среднего профессионального образования. Данную поддержку оказывают за хорошую успеваемость, победы в конкурсах, предметных олимпиадах, а также за активное участие в общественной деятельности учебного заведения и города Хабаровска.
Кстати, на заседании комиссии в октябре 2023 года в мэрии рассмотрели документы 89 кандидатов, которые являются победителями и лауреатами различных конкурсов, а также активно участвуют в жизни учебного заведения и города. Отбор осуществлялся на основании предоставленных документов. По результатам выбрали 10 студентов из вузов и 20 из профессиональных образовательных организаций.
С ноября 2023 по май 2024 года им выплачивают стипендию в размере 3000 рублей. Эти стипендии в Хабаровске начали назначать с 1998 года, и за это время уже более 650 человек стали стипендиатами мэра города.
СТИПЕНДИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Стипендия президента положена студентам любой формы обучения и любого курса с хорошей успеваемостью и научными или учебными достижениями. Размер выплаты составляет для студентов 2200 рублей в месяц, аспиранты получают 4500 рублей в месяц. Для того, чтобы получать стипендию президента РФ, нужно закрыть две сессии подряд на четверки и пятерки, при этом последних должно быть как минимум половина. А за время обучения не должно быть академических задолженностей.
Важно знать:
Стипендию президента назначают на год. Чтобы ее получать, необходимо подать конкурсную заявку с документами, которые подтверждают научные или учебные успехи.
И приятная новость:
В День российского студенчества — 25 января, Владимир Путин встретился со студентами всех высших учебных заведений в Калининграде. В ходе этой встречи глава государства заявил, что повысит размер президентских и правительственных стипендий. По словам главы государства, сумма президентской стипендии вырастит до 30 тысяч рублей, а правительственную стипендию повысят до 20 тысяч рублей. Правда, когда эти решения вступят в силу, неизвестно.
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Помимо вышеуказанных стипендий студента 2024 в Хабаровском крае, есть еще именные стипендии. Всего их на сегодняшний день 12 видов. Выплаты положены талантливым студентам-очникам на ограниченном перечне специальностей. Чтобы претендовать на именную стипендию, нужно учиться на «отлично» не меньше года, иметь награды в международной или всероссийской олимпиадах, получить грант на научно-исследовательскую работу, приз за ее выполнение, опубликовать свои работы в рецензируемом научном издании и так далее. Суммы именных стипендий разные: от 1500 до 5000 рублей в месяц.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
В некоторых учебных заведениях Хабаровска для учащихся очной формы бюджетного отделения, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предоставляется единовременная или ежеквартальная материальная помощь.
Такая помощь выделяется из стипендиального фонда, профсоюзного бюджета (только для членов профсоюза), собственных денег вуза или назначаться городом. Согласно 36-й статье «Закона об образовании», сумма материальной помощи студентам должна быть не менее 25% от общей суммы стипендиального фонда.
Кроме этого, в качестве материальной помощи учащиеся могут получить продовольствие или вещи. Каждый вуз или колледж во внутренних нормативных актах прописывает, кто может претендовать на выплаты. Деньги начисляют: малоимущим и иногородним студентам, инвалидам и сиротам, студентам, вступившим в брак, имеющим детей, тем, кто потерял кормильца, и другим категориях граждан.
Основные виды стипендии студента 2024 в Хабаровском крае, мы разобрали. Теперь стоит сказать, что в России планируют ежегодно повышать выплаты обучающимся. Власти обещают выделять на эти цели более 2,3 миллиарда рублей. Ранее об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.