Стипендия студента 2024 в Хабаровском крае: виды выплат, минимальный размер, материальная помощь

Помимо вышеуказанных стипендий студента 2024 в Хабаровском крае, есть еще именные стипендии. Всего их на сегодняшний день 12 видов. Выплаты положены талантливым студентам-очникам на ограниченном перечне специальностей. Чтобы претендовать на именную стипендию, нужно учиться на «отлично» не меньше года, иметь награды в международной или всероссийской олимпиадах, получить грант на научно-исследовательскую работу, приз за ее выполнение, опубликовать свои работы в рецензируемом научном издании и так далее. Суммы именных стипендий разные: от 1500 до 5000 рублей в месяц.