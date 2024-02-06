Превращаются в ледяные статуи: ребята замерзают в приморском детсаду

В новых медиа пишут, что отопление отсутствует еще с пятого февраля, ситуацию до сих пор не разрешили. Китайские конвекторы, которые в простонародье называют «дуйками», могут быть опасны для детей из-за нитей накаливания в пластиковом корпусе — пока что воспитатели могут помочь малышам только ими.