Превращаются в ледяные статуи: ребята замерзают в приморском детсаду

Детский сад № 20 в Находке остался без отопления: ребята спят в одежде под несколькими одеялами, при этом температура воздуха в помещении составляет +14… +17 градусов Цельсия, передаю соцсети. Пространство обогревают конвекторами, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа пишут, что отопление отсутствует еще с пятого февраля, ситуацию до сих пор не разрешили. Китайские конвекторы, которые в простонародье называют «дуйками», могут быть опасны для детей из-за нитей накаливания в пластиковом корпусе — пока что воспитатели могут помочь малышам только ими.
В администрации города отметили, что недостаточная подача тепла связана с неисправностью теплового узла, проблему уже устранили, волноваться не о чем.
Ранее «КП» писала о ЧП на подстанции «Загородная» во Владивостоке: целый микрорайон остался без отопления, горячей воды и света.