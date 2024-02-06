Новосибирск попал в ТОП-20 городов России с лучшим общественным транспортом

Из данных центра следует, что по итогам 2023 года сибирский мегаполис расположился на 16-й позиции рейтинга. Годом ранее Новосибирск находился на 7-й строке.
Параметрами оценки стали физическая и ценовая доступность, функциональность сети, удобство для пассажиров, развитие и безопасность транспорта.
Следует отметить, что при составлении рейтинга не учитывались такие города, как Москва и Санкт-Петербург. В связи с этим на первом месте расположилась Пермь, на втором — Новокузнецк, на третьем — Екатеринбург.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске составили рейтинг лучших гастрокортов по версии сервиса 2GIS. Редакция также писала о том, что Новосибирск вновь признали самым криминальным городом России. Читайте также: в Новосибирске опубликовали рейтинг лучших частных клиник.
Егор САФРОНОВ.