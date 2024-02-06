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Новосибирск попал в ТОП-20 городов России с лучшим общественным транспортом

Новосибирск вошел в ТОП-20 городов РФ с лучшим общественным транспортом. Об этом сообщает Центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA.
Источник: РИА "Новости"

Из данных центра следует, что по итогам 2023 года сибирский мегаполис расположился на 16-й позиции рейтинга. Годом ранее Новосибирск находился на 7-й строке.

Параметрами оценки стали физическая и ценовая доступность, функциональность сети, удобство для пассажиров, развитие и безопасность транспорта.

У Новосибирска 65,7 баллов из возможных 100. Причинами ухудшения показателей стали низкая централизация перевозок, невозможность интеграции маршрутов, обслуживаемых по единому нерегулируемому тарифу.

Следует отметить, что при составлении рейтинга не учитывались такие города, как Москва и Санкт-Петербург. В связи с этим на первом месте расположилась Пермь, на втором — Новокузнецк, на третьем — Екатеринбург.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске составили рейтинг лучших гастрокортов по версии сервиса 2GIS. Редакция также писала о том, что Новосибирск вновь признали самым криминальным городом России. Читайте также: в Новосибирске опубликовали рейтинг лучших частных клиник.

Егор САФРОНОВ.