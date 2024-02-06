В Москве восстановили более 20 домов, где жили поэты и писатели

В столице в рамках программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года специалисты привели в порядок более 20 домов, связанных с именами писателей и поэтов. Об особенностях работ в этих зданиях рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Дом 2/6 на Большой Бронной улице известен тем, что в нем жил Михаил Исаковский — поэт-песенник и прозаик. Песни на его стихи напевала вся страна, хотя имя автора далеко не всегда помнили и знали. Именно Михаил Исаковский — автор знаменитой «Катюши», а также других произведений, таких как «Ой, цветет калина», «В лесу прифронтовом».
Поэт жил в доме 2/6 на Большой Бронной улице с 1970 по 1973 год. Это 16-этажное многоквартирное здание, построенное в 1968-м по индивидуальному проекту. Оно имеет лаконичную и элегантную форму. Пластику главных фасадов формируют вертикальные линии лоджий и горизонтальные линии балконных ограждений. На боковых фасадах окна разделены простенками, выполненными из черной керамической плитки.
Была проделана большая работа по обновлению дома. В 2023 году специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение дома, а также заменили в нем инженерные системы. Фасад промыли от накопившихся загрязнений, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы. В места намокания нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту. После этого стены обработали гидрофобизирующей силиконовой эмульсией. Кроме того, обновили лоджии, в местах общего пользования установили новые тамбурные двери, отремонтировали откосы, заменили отливы и отмостку. Подъезды тоже привели в порядок.
Здание по адресу: улица Люсиновская, дом 53 известно тем, что в нем проживал Лев Разгон — писатель, литературный критик, редактор, общественный деятель и историк. 17 лет, с 1938 по 1955 год, он находился в лагерях, а после освобождения написал книгу воспоминаний «Непридуманное» о своей судьбе. Всего Лев Разгон создал около 15 книг, включая детские произведения.
Работы по обновлению фасада и замене инженерных систем дома, где он жил, закончились в 2023 году. В рамках капитального ремонта фасад расчистили и промыли, а также отремонтировали кирпичную кладку и нанесли антигрибковую защиту. Были восстановлены элементы венчающего карниза и геометрия рустованной части. После этого поверхности гидрофобизировали, что помогло защитить стены от агрессивного воздействия осадков. Специалисты обновили цоколь, отремонтировали входные группы, привели в порядок балконы, а также заменили отливы и отмостку.
Дом 53 на улице Люсиновской — 10-этажное многоквартирное жилое здание, построенное в 1958 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Его фасады имеют сложную пластику, на главных есть декоративные элементы, а те фасады, которые выходят на улицу, украшены рустом на уровне первого и второго этажей. Центральная и боковые выступающие части главного фасада выделены портиками, пилястрами, карнизами, завершаются фронтонами, по бокам от которых расположены французские балконы, акцентированные пилястрами и карнизами. По периметру идет венчающий карниз, декорированный кронштейнами.
Еще одно здание, тесно связанное с именами поэтов и писателей, расположено по адресу: 2-й Павловский переулок, дом 3. Оно связано с именем русского поэта Сергея Есенина. Именно здесь с 1914 по 1915 год русский поэт Сергей Есенин арендовал две комнаты со своей первой женой Анной Изрядновой. Она стала во многом первой настоящей поклонницей творчества молодого автора и поддерживала его. Их совместная жизнь продлилась всего несколько месяцев, в результате их недолгих отношений родился сын Юрий.
Дом, в котором жил Сергей Есенин, привели в порядок в 2022 году. Работы включали в себя капитальный ремонт фасада и замену внутридомовых инженерных систем. Стены расчистили от накопившихся загрязнений, произвели вычинку кирпичной кладки, а затем обработали антигрибковыми и защитными растворами наружные стены. После всех восстановительных работ фасаду был возвращен исторический алавастровый цвет. Кроме того, специалисты заменили электросети, магистрали холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения.
Пятиэтажное здание построено в 1910 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики. Фасады имеют многокомпонентную пластику и выделены декоративными элементами, которые сформированы структурой кирпичной кладки. На главном расположен небольшой ризалит, украшенный декором на уровне третьего и четвертого этажа. По периметру здания расположены венчающий карниз, межэтажные карнизы и пояса.