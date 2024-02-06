В Москве восстановили более 20 домов, где жили поэты и писатели

Еще одно здание, тесно связанное с именами поэтов и писателей, расположено по адресу: 2-й Павловский переулок, дом 3. Оно связано с именем русского поэта Сергея Есенина. Именно здесь с 1914 по 1915 год русский поэт Сергей Есенин арендовал две комнаты со своей первой женой Анной Изрядновой. Она стала во многом первой настоящей поклонницей творчества молодого автора и поддерживала его. Их совместная жизнь продлилась всего несколько месяцев, в результате их недолгих отношений родился сын Юрий.