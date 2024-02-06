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В Омской области домашний обед привел к госпитализации двух детей

В региональных правоохранительных органах 6 февраля 2024 года сообщили о несчастном случае, в результате которого пострадали двое детей из Исилькульского района Омской области. Обозначено, что мальчики двух и семи лет доставлены в больницу с ожогами.

«Семья собиралась обедать, и мама мальчиков поставила на стол приготовленный суп. Дети пришли на кухню и, как предварительно установлено, старшему из них стало любопытно, что же находится в кастрюле, он потянул ее и опрокинул на себя. Горячий суп также пролился и на младшего ребенка», — уточняют детали случившегося в пресс-службе полиции.

Указано, что оба ребенка госпитализированы, сведения о текущем состоянии юных сельчан не представлены.

В январе 2024 года сообщалось о проверке органами правопорядка обстоятельств получения ожогов 2-й степени 11-месячным жителем села Прогресс Полтавского района.

здоровье