В Омской области домашний обед привел к госпитализации двух детей

«Семья собиралась обедать, и мама мальчиков поставила на стол приготовленный суп. Дети пришли на кухню и, как предварительно установлено, старшему из них стало любопытно, что же находится в кастрюле, он потянул ее и опрокинул на себя. Горячий суп также пролился и на младшего ребенка», — уточняют детали случившегося в пресс-службе полиции.
Указано, что оба ребенка госпитализированы, сведения о текущем состоянии юных сельчан не представлены.
В январе 2024 года сообщалось о проверке органами правопорядка обстоятельств получения ожогов 2-й степени 11-месячным жителем села Прогресс Полтавского района.