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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Прикамье превышен на 49%

Роспотребнадзор рассказал о вирусах, которые циркулируют среди населения.
Источник: Freepik

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Пермском крае превышен на 49%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«В период с 29 января по 4 февраля 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 25642 случая ОРВИ и гриппа, что соответствует показателю прошлой недели. Эпидемический порог превышен среди совокупного населения на 49%», — рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор сообщает, что среди больных преобладают вирусы гриппа А. Кроме того, циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Врачи рекомендуют надевать маску в местах массового скопления людей и часто мыть руки, а также регулярно проветривать помещения.

здоровье