Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Прикамье превышен на 49%

Роспотребнадзор сообщает, что среди больных преобладают вирусы гриппа А. Кроме того, циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Врачи рекомендуют надевать маску в местах массового скопления людей и часто мыть руки, а также регулярно проветривать помещения.