Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

Сильный ветер в свою очередь может повредить и обрывать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрических подстанций и электроэнергию в населенных пунктах. Кроме того, ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.