Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Во вторник местами по Беларуси ожидается налипание мокрого снега, гололедица, днем местами по юго-западу страны порывы ветра усилятся до 15−18 м/с, сообщили в Белгидроемете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут снег, мокрый снег и дождь. Местами ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с, днем по юго-западу в отдельных районах — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +5…+9°С.
Из-за гололедицы Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности.
В МЧС также предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП, повышение риска травматизма населения.
Сильный ветер в свою очередь может повредить и обрывать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрических подстанций и электроэнергию в населенных пунктах. Кроме того, ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.