Иркутская область попала в ТОП направлений для романтичного отдыха в России

Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали о самых романтичных направлениях для отдыха в России. В ТОП попала и Иркутская область.
В список вошли отели в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, а также отели в Северной Осетии, на Камчатке, в Калужской области, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Алтай. Все эти места славятся своей природой или имеют культурную и историческую ценность. Вошел в ТОП и поселок Листвянка в Иркутской области. Именно туда советуют съездить в романтический отпуск эксперты, чтобы насладиться видами Байкала.
— Байкал привлекателен круглый год. Зимой он превращается в самый большой каток планеты, удивляет многообразием видов льда и красотой заснеженных гротов. Летом — заменяет Чёрное море и становится одним из центров пляжного отдыха, — отмечают аналитики.