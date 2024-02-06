Иркутская область попала в ТОП направлений для романтичного отдыха в России

В список вошли отели в таких городах, как Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск, а также отели в Северной Осетии, на Камчатке, в Калужской области, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Алтай. Все эти места славятся своей природой или имеют культурную и историческую ценность. Вошел в ТОП и поселок Листвянка в Иркутской области. Именно туда советуют съездить в романтический отпуск эксперты, чтобы насладиться видами Байкала.