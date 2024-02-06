В Новосибирской области заметили косуль: названы причины массовой миграции

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии области, в 2023 году массовая миграция косули сибирской в регион началась из-за погодных условий.
Эксперты объясняют, что косули массово двинулись на поиски корма из-за обильного снега, ледяного дождя и резких перепадов температур.
«Сколько продлится миграция на сегодняшнюю дату точно сказать затруднительно. Как правило, переход косуль к местам зимовок происходит в различных частях ареала с середины сентября до января, перекочевки продолжаются от 3-х недель до 2-х месяцев и более», — сообщает министерство.
Помимо Новосибирской области, в декабре и январе начали замечать косуль и жители Омской области. Дело в том, что на неблагоприятные факторы среды косули реагируют временным перемещением в другие районы.
Напомним, что для предотвращения возможных проблем в населенных пунктах в регионе были установлены ограждения из сена, что является стандартной практикой в такой ситуации.