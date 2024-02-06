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Сибирячка недовольна наказанием для женщины, сбившей ее сына

Подростка госпитализировали с многочисленными травмами: черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости, ушиб почки и раны на лице.
Источник: AP 2023

Мать пострадавшего в ДТП школьника заявила о слишком мягком наказании для женщины, которая сбила ее сына в Новосибирске. Об этом сообщил Сиб.фм.

ДТП произошло еще в сентябре 2022 года. В этот момент водительница Вера двигалась на своем RAV4 по улице Маяковского и наехала на подростка 2008 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Подростка госпитализировали с многочисленными травмами: черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости, ушиб почки и раны на лице. Мальчик прошел курс лечения, но все еще восстанавливается. От полученных травм он частично оглох.

«Виновница ДТП стала говорить, что она малоимущая, что у неё ничего нет», — рассказала мать подростка. Однако известно, что муж Веры занимается арендой спецтехники, также они живут в элитном поселке.

Мать пострадавшего осталась недовольна тем, что женщину даже не лишили прав. Поэтому семья подала апелляцию с просьбой лишить ее управления транспортом и выплатить 1 миллион рублей, однако суд отказал. Сейчас они ждут кассационный суд.

Также семья подростка считает, что свидетеля с видеорегистратором подкупили, так как сначала он дал старшему брату пострадавшего свой телефон, заявив, что даст запись. Однако уже в суде мужчина отказался от своих слов.

«Предполагаю, что ему предложили деньги. Он на это согласился. На заседании свидетель был в дружественных отношениях с виновницей», — отметила она.

Сбившая ребёнка женщина заявила, что свою вину она признала и готова выплатить всю сумму морального вреда.