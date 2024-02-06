Сибирячка недовольна наказанием для женщины, сбившей ее сына

ДТП произошло еще в сентябре 2022 года. В этот момент водительница Вера двигалась на своем RAV4 по улице Маяковского и наехала на подростка 2008 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.