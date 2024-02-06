Приметы на 6 февраля: почему нельзя ужинать и делать уборку

Греет солнце — весна будет ранняя и быстрая, а если пасмурно и метет — тепла ждать еще долго. Безветренный день предсказывал сухой и жаркий июль.
Этот день в народе считался тяжелым и опасным. Никакую сложную и требующую физической силы работу не выполняли. Даже в доме убирать было нельзя.
Зато на Ксению, как считали наши предки, можно было составить прогноз цен на хлеб. С вечера краюху хлеба взвешивали и оставляли на ночь на столе. Если к утру вес хлеба уменьшался, ждали снижения цен после нового урожая. А если кусок становился тяжелее, готовились покупать зерно втридорога.
Запретов 6 февраля было много. Так, было нельзя:
выполнять любую домашнюю работу — к бедам и печалям, перестилать постель — к болезни, завязывать любые узлы — смерть накликать, стричь волосы и ногти — обрезать удачу, шить и вязать — преумножить свои беды.
Также существовала примета: кто в семье первым сядет ужинать, тот первым и умрет. Поэтому во многих домах предпочитали обойтись без вечерней трапезы.
Именины сегодня празднуют Ксения, Николай, Павел и Тимофей.
В этот день родились советский авиаконструктор Дмитрий Григорович, маршал авиации дважды Герой Советского Союза Александр Ефимов, композитор и продюсер Игорь Матвиенко и продюсер, телеведущий Константин Эрнст.