Приметы на 6 февраля: почему нельзя ужинать и делать уборку

Зато на Ксению, как считали наши предки, можно было составить прогноз цен на хлеб. С вечера краюху хлеба взвешивали и оставляли на ночь на столе. Если к утру вес хлеба уменьшался, ждали снижения цен после нового урожая. А если кусок становился тяжелее, готовились покупать зерно втридорога.