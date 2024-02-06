В Новосибирске установят 4 комплекса фиксации нарушений ПДД за 52 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчиков для поставки четырёх комплексов фотовидеофиксации напрушений ПДД. Соответствующие контракты размещены на сайте госзакупок.
Солгасно документам, победитель электронных торгов должен будет до конца марта поставить и установить оборудование на следующих дорожных участках:
— пересечение улиц Троллейная — Связистов в Ленинском районе.
— пересечение улиц Доватора — Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе.
— пересечение улиц Кошурникова — Адриена. Лежена в Дзержинском районе.
— пересечение улиц Серебренниковская — Октябрьская в Центральном районе.
Комплексы будут фиксировать превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и непристёгнутый ремень безопасности.
Заявки от подрядчиков принимают до 13 февраля 2024 года. Суммарная начальная цена двух контрактов — 51 786 366 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске назвали места установки камер, фиксирующих непристёгнутый ремень.