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В Новосибирске установят 4 комплекса фиксации нарушений ПДД за 52 млн рублей

Камеры появятся в Ленинском, Дзержинском и Центральном районах.
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске ищут подрядчиков для поставки четырёх комплексов фотовидеофиксации напрушений ПДД. Соответствующие контракты размещены на сайте госзакупок.

Солгасно документам, победитель электронных торгов должен будет до конца марта поставить и установить оборудование на следующих дорожных участках:

— пересечение улиц Троллейная — Связистов в Ленинском районе.

— пересечение улиц Доватора — Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе.

— пересечение улиц Кошурникова — Адриена. Лежена в Дзержинском районе.

— пересечение улиц Серебренниковская — Октябрьская в Центральном районе.

Комплексы будут фиксировать превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и непристёгнутый ремень безопасности.

Заявки от подрядчиков принимают до 13 февраля 2024 года. Суммарная начальная цена двух контрактов — 51 786 366 рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске назвали места установки камер, фиксирующих непристёгнутый ремень.