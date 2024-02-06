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Температурные контрасты в Прикамье 5 февраля достигли 20 градусов

На юге края была оттепель.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 60% 758 мм рт. ст. +3°

Контрасты температур между разными территориями Прикамья 5 февраля достигли 20 градусов.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, на северо-востоке края максимальная температура воздуха подходила к отметке −20 градусов, но не превысила её. В то же время, на юге региона, в Чернушке, была слабая оттепель (+0,2 градуса). Морозы на северо-востоке сопровождались сильным ветром с порывами до 13 метров в секунду.

Всего за 12 часов в Кудымкаре выпало до 5 мм осадков, а в Перми 2 мм. Осадки были слабыми и умеренными.

6 февраля ожидается небольшой снег. На большей части региона потеплеет.