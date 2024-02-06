Температурные контрасты в Прикамье 5 февраля достигли 20 градусов

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, на северо-востоке края максимальная температура воздуха подходила к отметке −20 градусов, но не превысила её. В то же время, на юге региона, в Чернушке, была слабая оттепель (+0,2 градуса). Морозы на северо-востоке сопровождались сильным ветром с порывами до 13 метров в секунду.