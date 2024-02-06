В Самаре новый автовокзал могут построить у Фрунзенского моста к 2030 году

Так, согласно опубликованным документам, два автовокзала собираются построить к 2023 году. Один появиться около Фрунзенского моста, а другой — в районе автостанции «Аврора». Тем не менее пока эти предложения находятся на стадии планирования. Однако неизвестно, действительно ли власти воплотят в жизнь эти идеи.