В Самаре новый автовокзал могут построить у Фрунзенского моста к 2030 году

В Самаре транспортная сеть может получить масштабное обновление в ближайшие десять лет. Власти планируют строительство двух новых автовокзалов, один из которых может расположиться рядом с Фрунзенским мостом. Соответствующая информация размещена в поправках в Генплан областной столицы.
Так, согласно опубликованным документам, два автовокзала собираются построить к 2023 году. Один появиться около Фрунзенского моста, а другой — в районе автостанции «Аврора». Тем не менее пока эти предложения находятся на стадии планирования. Однако неизвестно, действительно ли власти воплотят в жизнь эти идеи.
Напомним, строительство новых автовокзалов является лишь частью большего плана развития инфраструктуры города. Ранее обсуждались предложения по преобразованию улицы Авроры. Там планируют создание транспортных многоуровневых развязок и путепроводов.