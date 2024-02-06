Генпрокуратура РФ нашла нарушения в работе спортшколы в Новосибирске

Нарушения касались организации сборов на соревнования по плаванию и требований федерального стандарта спортивной подготовки к плаванию.
Известно, что спортшкола не обеспечила участие обучающихся в спортивных соревнованиях за счёт средств учреждения и не предусмотрело расходы на оплату страховых взносов при планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и 2023 годы.
Директору ГАУ ДО НСО «СШОР ВВС» было внесено прокурорское представление с требованием устранить нарушения.
Причиной проверки стали жалобы родителей юных спортсменов на непомерные поборы при организации выездов на соревнования. По их словам, только в декабре 2022 года они собрали на эти цели 1 млн 300 тыс. рублей. При этом отчета о том, куда были потрачены эти средства, не получили. А когда стали задавать «неудобные вопросы» и вовсе лишились тренера. Те же, кто не захотел уходить к новому тренеру, были отчислены.
Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что жительница Новосибирска пожаловалась на избиение детей на сборах по плаванию.