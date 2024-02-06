Генпрокуратура РФ нашла нарушения в работе спортшколы в Новосибирске

Причиной проверки стали жалобы родителей юных спортсменов на непомерные поборы при организации выездов на соревнования. По их словам, только в декабре 2022 года они собрали на эти цели 1 млн 300 тыс. рублей. При этом отчета о том, куда были потрачены эти средства, не получили. А когда стали задавать «неудобные вопросы» и вовсе лишились тренера. Те же, кто не захотел уходить к новому тренеру, были отчислены.