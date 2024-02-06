Из Ростова в Волгоград пустили ночной поезд

Во время поездки поезд остановится в Новочеркасске, Шахтах, Сулине, Звереве, Лихой, Белой Калитве, Тацинской, Морозовске, Чернышкове, Обливской, а также в Суровикине. Стоимость билета составит 1590 рублей в купе и 1610 рублей в плацкарте. Пока это тестовый запуск. Состав будет ходить три месяца.