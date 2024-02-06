Из Ростова в Волгоград пустили ночной поезд

Из Ростова-на-Дону в Волгоград пустили ночной поезд. Об этом сообщает «Ростов-транспорт».
Согласно опубликованной информации, состав начал перевозить пассажиров с 4 февраля. В феврале и апреле поезд будет следовать по четным дням в неделю, а в марте можно уехать по нечетным.
Состав будет отправляться из Ростова-на-Дону в 22:05, а прибывать в Волгоград в 10:46 утра следующего дня. В обратный путь поезд будет отправляться в 20:23, в Ростове состав прибудет в 9:22.
Во время поездки поезд остановится в Новочеркасске, Шахтах, Сулине, Звереве, Лихой, Белой Калитве, Тацинской, Морозовске, Чернышкове, Обливской, а также в Суровикине. Стоимость билета составит 1590 рублей в купе и 1610 рублей в плацкарте. Пока это тестовый запуск. Состав будет ходить три месяца.