Те самые блины из СССР: редкий рецепт от наших бабушек — забытые начинки

Способ приготовления
Берем желтки от 3 яиц, разводим в половине стакана молока, прибавляем соль, сахар по вкусу и, не переставая мешать, всыпаем 250 г муки (тонкий стакан с половиной). Теперь кладем 2 столовые ложки разогретого масла, вымешиваем, чтобы не было комочков. Разводим тесто двумя стаканами молока, вливая его постепенно, и добавляем взбитые белки от 3 яиц.
Печем блинчики также, как и блины, но более тонкими, складываем вчетверо, перекладываем на блюдо. Подаем к столу с медом, сахаром, вареньем, повидлом.
Блинчики можно сделать с начинкой: подрумянив с одной стороны, выложить на доску румяным боком вверх, положить начинку — творожную, яблочную, можно и несладкую: отварной рис с яйцами, зеленым луком, отварное мясо, провернутое через мясорубку и обжаренное с репчатым луком, — завернуть блинчик конвертом и обжарить на сковороде в масле.
Приятного аппетита!