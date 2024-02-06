Магнитная буря 6 февраля: 4-балльные геоудары ожидают волгоградцев

Хотя КП-индекс всего 4 балла, у метеозависимых людей могут возникнуть недомогание и проблемы со здоровьем. В таком случае медики рекомендуют снизить уровень физических нагрузок и стресса, больше времени проводить на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями в такие дни особенно важно следовать всем предписаниям врача.