Магнитная буря 6 февраля: 4-балльные геоудары ожидают волгоградцев

По данным специалистов, после сильной 5-балльной атаки накануне магнитное поле Земли так серьезно колебаться не будет. 6 февраля КП-индекс не поднимется выше 4-баллов, что означает незначительную активность. Днем уровень геомагнитной активности и вовсе опустится до 1 балла, хотя затем снова увеличится до 3 баллов.
В лаборатории солнечной астрономии невысоко оценивают риск магнитной бури — всего в 5%. Вероятность магнитного шторма и того меньше — 1%. При этом вспышечный индекс остается в оранжевой зоне: за сутки на Солнце произошло 13 сильных вспышек.
Хотя КП-индекс всего 4 балла, у метеозависимых людей могут возникнуть недомогание и проблемы со здоровьем. В таком случае медики рекомендуют снизить уровень физических нагрузок и стресса, больше времени проводить на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями в такие дни особенно важно следовать всем предписаниям врача.