Пермяки смогут бесплатно посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха

10 февраля в 14 часов чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух проведёт мастер-класс для всех желающих. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, но на каток сможет выйти не более 150 человек. Поэтому нужно зарегистрироваться на портале умный-спорт.рф.