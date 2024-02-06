Пермяки смогут бесплатно посмотреть ледовое шоу Ильи Авербуха

Шоу Ильи Авербуха пермяки смогут посмотреть бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
10 февраля в 14 часов чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух проведёт мастер-класс для всех желающих. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, но на каток сможет выйти не более 150 человек. Поэтому нужно зарегистрироваться на портале умный-спорт.рф.
В 15:30 состоится встреча Ильи Авербуха с учениками школ спортивного катания. Там он ответит на вопросы ребят. В 17.45 начнётся ледовое шоу. На него вход также бесплатный, но количество мест на трибунах ограничено.