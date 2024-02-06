6 февраля в Советском районе Волгограда образовалась многокилометровая пробка

Именно такой случай произошел 6 февраля на проспекте Университетском в Советском районе. По словам водителей, там сломался светофор. Вместо нормальной работы он переключается на красный сигнал каждые 15 секунд. Это привело к пробке размером более 5 км по направлению к Центральному району. Часть водителей решили объехать пробку по Первой Продольной, поэтому и там серьезно затруднено движение.