Недавно открытая улица Крынина в Воронеже встала в пробках

Утром вторника, 6 февраля, в Воронеже фиксируют протяженные автомобильные пробки на недавно официально открытой улице Крынина. По данным сервиса «Яндекс. Карты», серьезные заторы в сторону центра города также наблюдаются на Тимирязева, Шишкова и Московском проспекте. В целом по Воронежу по состоянию на 8:35 пробки оцениваются в 7 баллов из 10.
В мэрии накануне пояснили, что в первые дни после изменения схем дорожного движения пробки в районе Березовой Рощи могут быть больше, чем обычно.
На транспортных связях будут в дальнейшем применять дополнительные решения, призванные улучшить пропускную способность. Кроме того, по мере анализа дорожной ситуации будут регулироваться фазы работы светофоров.
— Водителям рекомендуется быть предельно аккуратными, обращать внимание на знаки, соблюдать ПДД, выбирать маршруты движения в соответствии с дорожной обстановкой, — обратились к автомобилистам в горадминистрации.
РИА «Воронеж» сообщало, что движение по улице Крынина, связывающей Шишкова и Тимирязева, официально запустили в ночь на субботу, 3 февраля. Схема движения там является временной, подчеркнули в мэрии.