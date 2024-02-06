Недавно открытая улица Крынина в Воронеже встала в пробках

Утром вторника, 6 февраля, в Воронеже фиксируют протяженные автомобильные пробки на недавно официально открытой улице Крынина. По данным сервиса «Яндекс. Карты», серьезные заторы в сторону центра города также наблюдаются на Тимирязева, Шишкова и Московском проспекте. В целом по Воронежу по состоянию на 8:35 пробки оцениваются в 7 баллов из 10.