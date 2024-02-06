Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Похолодание до −20°С ожидается в Нижнем Новгороде в ночь на 7 февраля

Сегодня весь день будет идти небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 60% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Время

Похолодание до −20°С ожидается в Нижнем Новгороде в ночь на 7 февраля, об этом свидетельствуют данные, опубликованные сервисом «Яндекс. Погода».

Сегодня утром и днем на улице будет −11°С. Однако к вечеру столбики термометров покажут −15°С. Весь день будет идти небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2,2 м/с.

Магнитное поле в течение дня будет спокойным. Влажность воздуха — 80%, давление — 733 мм рт. ст.

Напомним, волна холода придет в Нижегородскую область из севера Скандинавии.