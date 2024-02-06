Рейд в Севастополе снова открыт

По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15−20 м/с, местами порывы 25−30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.