На пересадочных станциях московского метро появится новая напольная навигация

Новая навигация выполнена в общей стилистике московского транспорта с привычными для пассажиров символами и пиктограммами. В этом году маршрутные указатели начнут изготавливать из специального термопластика, который нанесут поверх напольного покрытия. Ранее для этого приходилось вынимать плитку и заменять ее на другую, в виде навигационного элемента. Новый метод поможет сохранить отделку станции метро и позволит быстрее монтировать навигационные элементы. Для нанесения на пол нескольких указателей будет достаточно одного ночного перерыва.