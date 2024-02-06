Из-за ОРВИ в регионе приостановили занятия в 50 школьных классах и 15 группах детсадов

Из-за ОРВИ в регионе приостановили занятия в 50 школьных классах и 15 группах детских садов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты отмечают, что за прошедшую неделю в Калининградской области снизилось число заболевших ОРВИ. За медпомощью обратилось на 10% заразившихся меньше, чем на предыдущей неделе. Грипп лабораторно подтвердили у 130 человек, преобладающим остаётся A H3N2. По словам экспертов, продолжается одновременно активная циркуляция негриппозных вирусов.
«С целью ограничения распространения инфекции, сохранения здоровья детей временно приостановлены занятия в 50 классах 25 школ и 15 группах шести дошкольных учреждений», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что за прошедшую неделю у 198 человек выявили коронавирус, в том числе у 31 ребёнка, у 161 калининградца оказалась внебольничная пневмония, девять детей заболели скарлатиной, шесть — коклюшем, 160 — ветряной оспой. Кроме того, у 11 жителей области диагностировали корь, в очагах организовали противоэпидемические мероприятия. «Эпидемическая ситуация находится на постоянном контроле управления», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.