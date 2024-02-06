В Красноярском крае сократилась заболеваемость туберкулезом

По данным Министерства здравоохранения Красноярского края, в 2023 году было зарегистрировано 1 192 случая заболевания туберкулезом. Это на 81 человека меньше, чем годом ранее.
«Доля пациентов с туберкулезом органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью бактерий туберкулеза среди состоящих на учете в 2023 г. составила 67,5%. Это выше предыдущего периода на 11,5%. В то же время, среди впервые выявленных, таких больных стало меньше — 30,6% (снижение на 13,9%). В 2023 году вылечились от лекарственно устойчивого туберкулеза 459 человек», — сказано в сообщении министерства.
От туберкулеза в 2023 году умерло 170жителей Красноярского края. Годом ранее таких случаев было больше — 227.
Также сократилось и число случаев, когда у пациента одновременно находили ВИЧ и туберкулез. В 2023 году таких случаев было 345, тогда как годом ранее — 374.