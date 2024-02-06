Строители демонтируют смотровую площадку хабаровского Утёса

В Хабаровске стартовали работы по реконструкции одного из символов краевой столицы. Сейчас 20 рабочих демонтируют внутреннюю отделку здания Амурского утёса и смотровой площадки, ведутся земляные работы. На очереди — разборка фасада памятника архитектуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам начальника участка Андрея Шипулина, проблемой стало отсутствие гидроизоляции объекта. — Фундамент у здания старый, не гидроизолирован, поэтому вода просачивается в помещения. Сейчас наша задача раскопать, найти причину, провести гидроизоляцию и сделать пристенный дренаж. Для этого будем делать проход через скалу, — сообщил Андрей Шипулин Сейчас на объекте также происходит демонтаж всей балюстрады (ограждения с фигурными столбиками) видовой площадки, и её покрытия. — На смотровой площадке будет демонтироваться всё, начиная от плитки и, возможно, заканчивая фундаментной плитой: тут, как говорится, вскрытие покажет. Наша задача — найти места протечек, выполнить гидроизоляцию и вернуть всё на свои места, — отметил Андрей.
При этом давно известный облик Амурского утёса не изменится, хотя над внешним видом основательно поработают.
— Мы снимем штукатурный слой, а он достаточно толстый, доходит до 10 сантиметров. Затем обработаем всё антисептиком, противогрибковыми средствами, после чего современными материалами все обратно заштукатурим. Для этого уже на этой недели вокруг фасада начнем возводить строительные леса, — сказал Шипулин. Активная работа идет и внутри самого здания. Здесь ремонт развернулся на двух этажах, третий со смотровым окошком не трогают. Внутреннюю отделку снимают полностью до старой кирпичной кладки.
— Надо учесть, что зданию уже 80 лет. Фундамент крепкий, бутовый — сделан на основе камня и раствора. Кирпичная кладка, конечно, постарела, но мы её усилим современными материалами в тех местах, где она прохудилась. Задача, чтобы в ближайшие лет 30 сюда с ремонтом больше не заходить, — подчеркнул строитель. На данный момент на объекте заняты 20 человек, но по мере увеличения фронта работ штат будет расширен. Когда начнется демонтаж фасада, внутри исторического здания уже будут шпаклевать и штукатурить. Полностью все работы должны быть завершены к 1 июня 2024 года.