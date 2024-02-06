Строители демонтируют смотровую площадку хабаровского Утёса

В Хабаровске стартовали работы по реконструкции одного из символов краевой столицы. Сейчас 20 рабочих демонтируют внутреннюю отделку здания Амурского утёса и смотровой площадки, ведутся земляные работы. На очереди — разборка фасада памятника архитектуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По словам начальника участка Андрея Шипулина, проблемой стало отсутствие гидроизоляции объекта. — Фундамент у здания старый, не гидроизолирован, поэтому вода просачивается в помещения. Сейчас наша задача раскопать, найти причину, провести гидроизоляцию и сделать пристенный дренаж. Для этого будем делать проход через скалу, — сообщил Андрей Шипулин Сейчас на объекте также происходит демонтаж всей балюстрады (ограждения с фигурными столбиками) видовой площадки, и её покрытия. — На смотровой площадке будет демонтироваться всё, начиная от плитки и, возможно, заканчивая фундаментной плитой: тут, как говорится, вскрытие покажет. Наша задача — найти места протечек, выполнить гидроизоляцию и вернуть всё на свои места, — отметил Андрей.



При этом давно известный облик Амурского утёса не изменится, хотя над внешним видом основательно поработают.