В Красноярске закрыли нелегальный цех по производству вина и самогона

В Красноярске закрыли нелегальный цех по производству вина, медовухи, самогона и других алкогольных напитков. Как рассказали в краевом МВД, подпольный бизнес организовали двое мужчин 31 и 34 лет еще в 2019 году.
Производство находилось в одном из складских помещений в Советском районе на улице 1-я Якутская. Подозреваемые закупили емкости для брожения винограда, приготовления медовухи и прочую тару. Готовую продукцию мужчины хранили в гараже неподалеку.
— Клиентов бутлегеры искали в интернете, создав рекламный аккаунт в одной из социальных сетей. Там они размещали прайс-лист, фото и видео процесса производства и даже записи прямых эфиров с описанием вкусовых качеств своей продукции, — говорят полицейские.
Правоохранители изъяли больше двух тысяч литров спиртного.
Заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции». Бутлегерам может грозить до пяти лет лишения свободы.