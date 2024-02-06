В Иркутске пройдут курсы проекта «Активное долголетие»

С 6 февраля в Иркутске начинается регистрация на курсы проекта «Активное долголетие». Бесплатное обучение доступно жителям областного центра, которым исполнилось 55 лет и которые зарегистрированы в областном центре. Информацию об этом сообщили в пресс-службе мэрии.