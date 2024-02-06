В Иркутске пройдут курсы проекта «Активное долголетие»

С 6 февраля в Иркутске начинается регистрация на курсы проекта «Активное долголетие». Бесплатное обучение доступно жителям областного центра, которым исполнилось 55 лет и которые зарегистрированы в областном центре. Информацию об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
— Регистрация будет проходить до 8 февраля по адресу: ул. Марата 14, 1 этаж (единые окна). Необходимо иметь при себе паспорт, — говорят в администрации Иркутска.
Напомним, что проект охватывает различные интересы горожан. Участники могут записаться на курсы «Бабушка-фитнес», «Танцующий город», «Театральное искусство», «Рисунок с нуля», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур» и «Шахматы с нуля».