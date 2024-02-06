Водитель такси в Кемерове помог пенсионерке не лишиться 200 тыс. рублей

Как сообщает полиция Кузбасса, водитель такси помог предотвратить преступление и не дать обмануть 83-летнюю кемеровчанку на 200 тыс. рублей. Видео по ссылке.
Пенсионерке позвонили мошенники и сообщили, что её дочь сбила человека, но они могут помочь решить не доводить до уголовного дела. Потерпевшая собрала сумку с вещами первой необходимости для дочери и положила внутрь накопленные 200 тыс. рублей. Сумку женщина передала таксисту, который повёз вещи и деньги из Кемерова в Новокузнецк, и только потом позвонила дочери. Узнав, что никакого ДТП не было, пенсионерка обратилась в полицию.
Правоохранители нашли 36-летнего водителя такси и объяснили, что он везёт похищенные мошенниками деньги и может стать соучастником преступления. Мужчина согласился помочь задержать злоумышленника: когда он передавал сумку, курьера схватили. Им оказался ранее не судимый 21-летний новокузнечанин, который был пособником мошенников уже трёх аналогичных ситуаций.
Он забирал деньги, которые привозили ему от обманутых пенсионеров ничего не подозревающие таксисты, и переводил их на счета аферистов, оставляя часть наличных себе. Предложение о такой работе нашёл в интернете и всего похитил у пожилых людей более 1 млн рублей.
Следователи возбудили в отношении подозреваемого четыре уголовных дела (мошенничество), где максимальная мера наказания составляет 6 лет лишения свободы. Похищенные деньги вернули кемеровской пенсионерке.