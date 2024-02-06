Водитель такси в Кемерове помог пенсионерке не лишиться 200 тыс. рублей

Пенсионерке позвонили мошенники и сообщили, что её дочь сбила человека, но они могут помочь решить не доводить до уголовного дела. Потерпевшая собрала сумку с вещами первой необходимости для дочери и положила внутрь накопленные 200 тыс. рублей. Сумку женщина передала таксисту, который повёз вещи и деньги из Кемерова в Новокузнецк, и только потом позвонила дочери. Узнав, что никакого ДТП не было, пенсионерка обратилась в полицию.