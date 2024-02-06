В аэропорту Братска появился Молодежный совет

В аэропорту Братск был создан Молодежный совет, в который вошли 18 представителей различных служб и подразделений. Целью Молодежного совета является развитие различных направлений деятельности.
— Одним из основных задач Молодежного совета будет развитие волонтерского движения. Участники совета планируют проводить спортивные и благотворительные акции, — говорят в пресс-службе аэропорта.
Также Молодежный совет будет заниматься профориентацией студентов и школьников в учебных заведениях. Целью этой деятельности является помощь молодым людям определить свои профессиональные интересы и выбрать подходящую карьеру.
Кроме того, члены Молодежного совета будут работать над улучшением технологических процессов и повышением качества услуг, предоставляемых аэропортом Братск. Для этого уже выбраны руководитель и кураторы в каждом из направлений деятельности.