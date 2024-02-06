ГИБДД предупредила красноярцев об опасности на дорогах из-за неустойчивой погоды

Госавтоинспекторы обратились и к пешеходам, которые часто пренебрегают ПДД: переходят дорогу не по переходу, внезапно выходят на проезжую часть или не используют световозвращающие элементы на верхней одежде. Их просят задуматься о безопасности — соблюдать правила и меры предосторожности, а также помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге.