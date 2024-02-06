ГИБДД предупредила красноярцев об опасности на дорогах из-за неустойчивой погоды

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в регионе температура воздуха днем будет повышаться до −4, +5 °C, а по ночам опускаться до −14, −19 °C. Погода будет пасмурной, но обильных осадков не ожидается.
«Перепады температур, таяние снега, заморозки и даже незначительные осадки могут негативно отразиться на дорожной обстановке, — говорят в полиции. — В таких условиях от водителей требуется не только соблюдения ПДД, но и опыт управления и внимательность — необходимо двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, заранее предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты, избегать резких торможений».
Особенно осторожно следует проезжать участки дорог, где ограничена видимость, а также спуски и подъемы. Еще водителей просят следить за чистотой стекол и зеркал, так как это может сказаться на уменьшении обзора.
Госавтоинспекторы обратились и к пешеходам, которые часто пренебрегают ПДД: переходят дорогу не по переходу, внезапно выходят на проезжую часть или не используют световозвращающие элементы на верхней одежде. Их просят задуматься о безопасности — соблюдать правила и меры предосторожности, а также помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге.
«В свою очередь сотрудники ДПС Красноярского края ориентированы на оказание помощи участникам движения, попавшим в сложную дорожную ситуацию, а также на осуществление ручного регулирования движения при необходимости», — отметили в ведомстве.