В Хабаровском крае 7 февраля местами пройдет небольшой снег

В день Григория Богослова полагалось делать добрые дела и других благодарить за все хорошее, что люди вам сделали. Однако, о своей благотворительности никому не рассказывали, всевышний и так видит твое расположение души. Иначе не зачтутся добрые дела на небесах! Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай. Наши предки верили, что, если 7 февраля горячо помолиться, скоро найдешь свою вторую половину. Ещё говорили, что всё сказанное на Григория сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно. Будем так жить и мы!