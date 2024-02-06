В Хабаровском крае 7 февраля местами пройдет небольшой снег

Хоть солнышко и поднимается уже высоко, однако дальневосточные морозы пока не ослабевают. Оно и понятно — только начало февраля! 7 числа последнего месяца зимы в Хабаровском крае без существенных осадков, днем в центральных районах местами пройдет небольшой снег, ветер западный 2−7 метра в секунду, местами 6−11, на севере на Охотском побережье порывы 15−20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью — 24…- 29 градусов, местами — 35, днем −6…-11, на севере — 10−15, местами — 19…-24 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Хабаровске 7 февраля, в среду, без существенных осадков, ветер юго-западный и западный до 4−9 метров в секунду, температура ночью −24…-26 градусов, днем до −12.
В день Григория Богослова полагалось делать добрые дела и других благодарить за все хорошее, что люди вам сделали. Однако, о своей благотворительности никому не рассказывали, всевышний и так видит твое расположение души. Иначе не зачтутся добрые дела на небесах! Верили, что чем больше добра получится сделать в этот день, тем больше шансов попасть после смерти в рай. Наши предки верили, что, если 7 февраля горячо помолиться, скоро найдешь свою вторую половину. Ещё говорили, что всё сказанное на Григория сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно. Будем так жить и мы!