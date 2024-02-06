В этих 5 популярных словах ошибаются даже филологи — вот как правильно говорить

Облегчить — глагол, который означает сделать что-то легче или уменьшить бремя. Правильное ударение ставится на последний слог: «облегчИть», а не «облЕгчить».
Латте — популярный кофейный напиток, который состоит из эспрессо и молока. Правильное ударение — на первом слоге: «лАтте», а не «латтЕ».
Красивее — сравнительная степень прилагательного «красивый». Правильное ударение — на втором слоге: «красИвее», а не «красивЕе».
Мастерски — наречие, которое означает выполнение чего-либо искусно и профессионально. Правильное ударение — на третьем слоге: «мастерскИ», а не «мАстерски».
Бармен — это специалист, работающий в баре и приготавливающий коктейли. Правильное ударение — на первом слоге: «бАрмен», а не «бармЕн».
Использование правильного ударения в словах придает им четкость и делает нашу речь более ясной и понятной. Теперь, зная правильное ударение в этих словах, вы сможете использовать их без ошибок.