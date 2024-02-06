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В этих 5 популярных словах ошибаются даже филологи — вот как правильно говорить

В повседневной речи мы часто сталкиваемся с словами, в которых ставим ударение неправильно, не подозревая, что это может «резать уши» тем, кто знает правила. Ошибки в ударении могут привести к недопониманию и звучанию слова нелепо. Давайте разберемся с пятью такими словами и научимся ставить ударение правильно.

Облегчить — глагол, который означает сделать что-то легче или уменьшить бремя. Правильное ударение ставится на последний слог: «облегчИть», а не «облЕгчить».

Латте — популярный кофейный напиток, который состоит из эспрессо и молока. Правильное ударение — на первом слоге: «лАтте», а не «латтЕ».

Красивее — сравнительная степень прилагательного «красивый». Правильное ударение — на втором слоге: «красИвее», а не «красивЕе».

Мастерски — наречие, которое означает выполнение чего-либо искусно и профессионально. Правильное ударение — на третьем слоге: «мастерскИ», а не «мАстерски».

Бармен — это специалист, работающий в баре и приготавливающий коктейли. Правильное ударение — на первом слоге: «бАрмен», а не «бармЕн».

Использование правильного ударения в словах придает им четкость и делает нашу речь более ясной и понятной. Теперь, зная правильное ударение в этих словах, вы сможете использовать их без ошибок.

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