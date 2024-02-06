В этих 5 популярных словах ошибаются даже филологи — вот как правильно говорить

В повседневной речи мы часто сталкиваемся с словами, в которых ставим ударение неправильно, не подозревая, что это может «резать уши» тем, кто знает правила. Ошибки в ударении могут привести к недопониманию и звучанию слова нелепо. Давайте разберемся с пятью такими словами и научимся ставить ударение правильно.